Salihli'de sahte içki operasyonunda 1 gözaltı
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki ve makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi'nde yaşayan A.C'nin evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen baskında 25 litre sahte içki ile 620 makaron, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
