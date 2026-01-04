Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'de sahte içki operasyonunda 1 gözaltı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki ve makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 09:21 Güncelleme: 04.01.2026 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salihli'de sahte içki operasyonunda 1 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki ve makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi'nde yaşayan A.C'nin evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.

        Adrese düzenlenen baskında 25 litre sahte içki ile 620 makaron, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi
        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Ali Hamaney: Düşmana diz çöktüreceğiz
        Ali Hamaney: Düşmana diz çöktüreceğiz
        Lodosta zorluk çeken motokuryeye siper oldular
        Lodosta zorluk çeken motokuryeye siper oldular
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!

        Benzer Haberler

        Manisa'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
        Manisa'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
        Demirci'de 59 yaşındaki kadından haber alınamıyor
        Demirci'de 59 yaşındaki kadından haber alınamıyor
        Selendi Belediyespor namağlup yoluna devam ediyor
        Selendi Belediyespor namağlup yoluna devam ediyor
        Manisa'da kaybolan 59 yaşındaki kadın aranıyor
        Manisa'da kaybolan 59 yaşındaki kadın aranıyor
        Manisa'da DEAŞ operasyonu; 1 gözaltı
        Manisa'da DEAŞ operasyonu; 1 gözaltı
        Kazada ölen baba ve oğlu gözyaşları arasında toprağa verildi
        Kazada ölen baba ve oğlu gözyaşları arasında toprağa verildi