        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK, Honduraslı futbolcu Alenis Vargas'ı kiraladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:12 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:12
        Manisa FK, Honduraslı futbolcu Alenis Vargas'ı kiraladı
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Honduraslı oyuncu Alenis Vargas ile satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, Vargas'a siyah-beyaz forma altında başarılar dilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

