Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Turgutlu'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 12:40 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutlu'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Ankara-İzmir kara yolu Jandarma Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 45 ZP 020 plakalı yolcu otobüsü ile Ömer Duman (58) idaresindeki 35 MPT 57 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü Ömer Duman ile yanındaki Perihan Duman (55) yaralandı.


        Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Hayat durdu! Yoğun kar yağışında mahsur kaldılar
        Hayat durdu! Yoğun kar yağışında mahsur kaldılar
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        Benzer Haberler

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Manisa'da
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Manisa'da
        Manisa FK Kubilay Sönmez'le imzaladı
        Manisa FK Kubilay Sönmez'le imzaladı
        Selendi'nin geleceği için güç birliği
        Selendi'nin geleceği için güç birliği
        Manisa'da işsizlik gerilerken eğitim destekleri artıyor
        Manisa'da işsizlik gerilerken eğitim destekleri artıyor
        Manisa'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'da marangoz atölyesinde yangın
        Manisa'da marangoz atölyesinde yangın