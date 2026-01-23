Turgutlu'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Ankara-İzmir kara yolu Jandarma Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 45 ZP 020 plakalı yolcu otobüsü ile Ömer Duman (58) idaresindeki 35 MPT 57 plakalı otomobil çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobil sürücüsü Ömer Duman ile yanındaki Perihan Duman (55) yaralandı.





Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

