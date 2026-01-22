Manisa'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fatih Sanayi Sitesi'nde mutfak mobilyaları üretimi yapılan bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 4 araç ve 11 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.