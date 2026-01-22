Habertürk
        Manisa Haberleri

        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:41 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:41
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıklarını değerlendirdiği Ç.D. (33) ile E.A'yı (20) takibe aldı.

        Şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, arama gerçekleştirdi.

        Aramada 9 bin 726 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 230 lira ve altın ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

