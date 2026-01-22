Kartalkaya'daki otel yangınında ölen Alya'nın adı Soma'da parka verildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te yaşanan yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Alya Altın'ın adı, mezarının bulunduğu Manisa'nın Soma ilçesinde bir çocuk parkına verildi.



Yangında eşi Kübra Tonguç Altın (43) ve kızı Alya Altın'ı kaybeden Hilmi Altın, olayın yıl dönümü dolayısıyla Soma Gazi Osman Paşa Caddesi'ndeki kayınpederinin evinin önünde yemek hayrı düzenledi.



Burada konuşan Hilmi Altın, olayın üzerinden bir yıl geçtiğini ama acılarının taze olduğunu söyledi.



Suçluların cezasını çekmesini istediklerini vurgulayan Altın, "Geride kalan insanlar için, insanların adalete olan inançlarının artması için, imza atanların sorumluluklarına sahip çıkması için bu ülkede bunlar önemli olacak. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı ama kaybedecek çok şeyi olan birçok güzel insan var bu ülkede. Dilerim bundan sonra bizim yaşadığımız acılara kimse düşmez." diye konuştu.



Daha sonra evin karşısında bulunan ve Soma Belediyesince Alya Altın'ın adı verilen parka geçildi. "Alya Altın Parkı" tabelası asılan parkta Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve vatandaşların katılımıyla yangında hayatını kaybedenler anıldı.







