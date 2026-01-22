Manisa'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre 2. Anafartalar Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Hatice Kahramanlar'dan (84) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Pencerenin demir korkuluklarını keserek eve giren itfaiye ekipleri, yaşlı kadını yerde hareketsiz halde buldu. Kontrollerde Kahramanlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kahramanlar'ın cansız bedeni, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

