Manisa'da kamyonun çarptığı yaya öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti. E.G. idaresindeki 45 AGL 582 plakalı kamyon, Salihli-Kula kara yolunun Atatürk Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Aktaş'a (77) çarptı. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Aktaş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü E.G. ise gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.