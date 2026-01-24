Habertürk
Habertürk
        Alaşehir'de 23 bin 750 makaron ele geçirildi

        Alaşehir'de 23 bin 750 makaron ele geçirildi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 23 bin 750 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 09:28 Güncelleme: 24.01.2026 - 09:28
        
        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 23 bin 750 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.P'nin (35) Kurtuluş ve Yeşilyurt mahallelerindeki iş yerlerine baskın düzenlendi.

        Yapılan aramalarda 12 bin boş ve 11 bin 750 tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

