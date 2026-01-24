Alaşehir'de 23 bin 750 makaron ele geçirildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 23 bin 750 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.P'nin (35) Kurtuluş ve Yeşilyurt mahallelerindeki iş yerlerine baskın düzenlendi.
Yapılan aramalarda 12 bin boş ve 11 bin 750 tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
