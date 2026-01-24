Manisa'da 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 aylık kız bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu.
Altay Mahallesi'ndeki bir apartmanda, 3 aylık Ş.A.Y.'nin yatağında hareketsiz olduğunu fark eden bakıcısı G.S. durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bebeğin cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Ş.A.Y.'nin gece yediği mamadan sonra kusması üzerine boğulmuş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.
Olay sırasında evde olmayan anne F.Y. (28) ile G.S. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
