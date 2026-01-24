Manisa'da kuyumcudan yapılan silahlı soyguna ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir kuyumcunun silah tehdidiyle soyulmasına ilişkin 2 şüpheli, İzmir'de yakalandı.



Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya giren maskeli şüpheli, çalışanı pompalı tüfekle tehdit etti.





Şüpheli, yanında getirdiği çantaya 4 bilezik ve yaklaşık 100 yüzüğün bulunduğu tablaları koyduktan sonra, iş yeri önünde bekleyen plakasız otomobille kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat şubeleri ile İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin İzmir yönüne gittiklerini belirledi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle koordineli düzenlenen operasyonda, şüpheliler H.S. (26) ve Y.G. (39) saklandıkları adreste yakalandı.



Zanlıların ifadeleri doğrultusunda Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Heybeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yapılan aramada, toprağa gömülü halde çalınan ziynet eşyaları ile pompalı tüfek bulundu. Ziynet eşyaları iş yeri sahibine teslim edildi.





Manisa'ya getirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

