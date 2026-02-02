Habertürk
        Selendi'de sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı

        Selendi'de sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı

        Manisa'nın Selendi ilçesinde okul ile hastane arasındaki istinat duvarı sağanak nedeniyle yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 12:45 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:45
        Manisa'nın Selendi ilçesinde okul ile hastane arasındaki istinat duvarı sağanak nedeniyle yıkıldı.

        İlçede dün geceden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ile Selendi Devlet Hastanesi arasındaki yaklaşık 10 metrelik istinat duvarı, öğrencilerin derste olduğu sırada okul bahçesine doğru çöktü.

        Yaralanmaya ya da okul binasında hasara neden olmayan olay sonrası itfaiye ekipleri ve Selendi Belediyesi personeli çalışma başlattı.

        Gerekli güvenlik önleminin alındığı, eğitimin sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

