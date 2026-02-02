Selendi'de sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı
Manisa'nın Selendi ilçesinde okul ile hastane arasındaki istinat duvarı sağanak nedeniyle yıkıldı.
İlçede dün geceden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ile Selendi Devlet Hastanesi arasındaki yaklaşık 10 metrelik istinat duvarı, öğrencilerin derste olduğu sırada okul bahçesine doğru çöktü.
Yaralanmaya ya da okul binasında hasara neden olmayan olay sonrası itfaiye ekipleri ve Selendi Belediyesi personeli çalışma başlattı.
Gerekli güvenlik önleminin alındığı, eğitimin sürdüğü belirtildi.
