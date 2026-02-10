Sarıgöl'de polisten kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Polis ekipleri, devriye görevi sırasında gördükleri, hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S'yi durdurmak istedi.
Kaçmaya başlayan R.S. Ayan Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısına çıktı. Polisin ikna çalışmaları sonucu çatıdan indirilen firari hükümlü, emniyete götürüldü.
R.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
