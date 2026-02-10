Alaşehir'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda 2 adres ile 3 otomobilde arama yaptı. Aramalarda 85 sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

