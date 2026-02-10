Canlı
        Alaşehir'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

        Alaşehir'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 10.02.2026 - 12:11 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:11
        Alaşehir'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.


        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda 2 adres ile 3 otomobilde arama yaptı.

        Aramalarda 85 sentetik ecza ele geçirildi.

        Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

