        Manisa Haberleri

        Manisa'da okul servis araçları denetlendi

        Manisa'da okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:19 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:19
        Manisa'da okul servis araçları denetlendi
        Manisa'da okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3-6 Şubat'taki denetimlerde 659 servis aracı kontrol edildi.


        Kurallara uymadığı tespit edilen 5 sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem uygulandı, toplam 13 bin 595 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

