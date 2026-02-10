Manisa'da okul servis araçları denetlendi

Manisa'da okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3-6 Şubat'taki denetimlerde 659 servis aracı kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 5 sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem uygulandı, toplam 13 bin 595 lira idari para cezası kesildi.

