        Manisa'da motosiklet ve motorlu bisikletler denetlendi

        Manisa'da motosiklet ve motorlu bisikletler denetlendi

        Manisa'da motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:23 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:23
        Manisa'da motosiklet ve motorlu bisikletler denetlendi
        Manisa'da motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik ekipleri 6-8 Şubat'ta 68 personelin katılımıyla çalışma yürüttü.


        Denetimlerde 2 bin 833 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi, kurallara uymadığı belirlenen 1091 sürücü hakkında işlem yapıldı.

        Bu kapsamda toplam 4 milyon 214 bin 432 lira idari para cezası uygulanırken, 47 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

