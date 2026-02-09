Salihli'de sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne, baba ve çocukları hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak baş dönmesi ve kusma şikayetiyle yardım istedi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri 3 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirledi. Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

