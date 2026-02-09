Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Salihli'de sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne, baba ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 16:57 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salihli'de sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne, baba ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak baş dönmesi ve kusma şikayetiyle yardım istedi.

        Adrese sevk edilen sağlık ekipleri 3 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirledi.

        Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Salihli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Salihli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Manisa'da Yeşilay'dan sigarayla mücadele için farkındalık yürüyüşü
        Manisa'da Yeşilay'dan sigarayla mücadele için farkındalık yürüyüşü
        Salihli'de 103 kovan arı sele kapıldı
        Salihli'de 103 kovan arı sele kapıldı
        Gökyüzünün gönüllü neferleri Manisa'da 'İHAKUT' çatısı altında birleşti
        Gökyüzünün gönüllü neferleri Manisa'da 'İHAKUT' çatısı altında birleşti
        Manisa'da zincirleme kaza: 5 yaralı
        Manisa'da zincirleme kaza: 5 yaralı
        Kanalizasyona dökülen yağlara sıkı takip
        Kanalizasyona dökülen yağlara sıkı takip