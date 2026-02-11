Canlı
        Manisa'da otomobilin tıra çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Manisa'da otomobilin tıra çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 16:42 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:42
        İ.A. (48) idaresindeki 10 ALB 138 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi'nde akaryakıt istasyonundan ana yola çıkarak karşıya geçmeye çalışan F.Y. (25) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tıra çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün eşi F.A. (41) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

