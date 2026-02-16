Canlı
        Manisa Haberleri

        Manisa'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 01:31 Güncelleme: 16.02.2026 - 01:31
        Manisa'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi
        –Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle cami minaresinin külahı devrildi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi sonucu hasar meydana geldi.

        Akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde bir caminin minaresinin külahı devrildi.

        Fevzi Paşa Caddesi’nde bir ağaç, demir yolu hattına devrildi. Belediye ekiplerince kaldırılan ağacın ardından tren seferleri yeniden başlatıldı.

        Aksoy Mahallesi’nde ise bir binanın uçan çatısı, park halindeki 5 araçta hasara yol açtı, devrilen bir ağaç da otomobillere zarar verdi.

        Ayrıca bir duvar da fırtına nedeniyle yıkıldı.

        Öte yandan Manisa-Akhisar kara yolunda devrilen ağaç nedeniyle ulaşım aksadı. Ağacın ekiplerce kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

