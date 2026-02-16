Canlı
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 20:54 Güncelleme: 16.02.2026 - 20:54
        
        

        G.S. (34) idaresindeki 35 PL 714 plakalı otomobil, Sart Işıklı Kavşağı'nda aynı yönde seyreden A.D. (43) yönetimindeki 45 AZJ 024 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 35 PL 714 plakalı otomobilin sürücüsü G.S. ile araçta bulunan N.K. (44), M.Ö. (55), E.Y.K. (11) ve A.S. (9) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

