        Manisa Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 22:19 Güncelleme: 18.02.2026 - 22:19
        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Hakan Ülker, Çağrı Yıldırım, Emrah Türkyılmaz

        Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Ada İbik (Dk. 70 Kubilay Sönmez), Umut Erdem, Toure, Vargas (Dk. 90+1 Osman Kahraman), Benrahou, Lindseth (Dk. 90+1 Cissokho), Yusuf Talum, Diony

        Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Hountondji, Mücahit Albayrak (Dk. 70 Enes Aydın), Fall (Dk. 83 Enes Çimemre), Yusuf Can Esendemir, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 84 Emirhan Acar), Kehinde (Dk. 53 Amaral), Tanque

        Goller: Dk. 25 Kerim Alıcı, Dk. 58 Amaral (Bandırmaspor), Dk. 60 Vargas, Dk. 64 Diony, Dk. 90 Benrahou (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 58 Umut Erdem, Dk. 90+3 Yusuf Talum (Manisa FK), Dk. 63 Fall, Dk. 90+5 Emirhan Acar (Bandırmaspor)




        MANİSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

