Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Hakan Ülker, Çağrı Yıldırım, Emrah Türkyılmaz
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Ada İbik (Dk. 70 Kubilay Sönmez), Umut Erdem, Toure, Vargas (Dk. 90+1 Osman Kahraman), Benrahou, Lindseth (Dk. 90+1 Cissokho), Yusuf Talum, Diony
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Hountondji, Mücahit Albayrak (Dk. 70 Enes Aydın), Fall (Dk. 83 Enes Çimemre), Yusuf Can Esendemir, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 84 Emirhan Acar), Kehinde (Dk. 53 Amaral), Tanque
Goller: Dk. 25 Kerim Alıcı, Dk. 58 Amaral (Bandırmaspor), Dk. 60 Vargas, Dk. 64 Diony, Dk. 90 Benrahou (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 58 Umut Erdem, Dk. 90+3 Yusuf Talum (Manisa FK), Dk. 63 Fall, Dk. 90+5 Emirhan Acar (Bandırmaspor)
MANİSA
