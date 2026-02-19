Canlı
        Şehzadeler'de evinde sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Şehzadeler'de evinde sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evinde sentetik ecza hapı ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 21:21 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:24
        Şehzadeler'de evinde sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evinde sentetik ecza hapı ele geçirilen zanlı tutuklandı.


        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden Ö.K'nin (20) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine evine baskın düzenledi.


        Yapılan aramalarda 20 bin 345 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ö.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

