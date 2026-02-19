Şehzadeler'de evinde sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evinde sentetik ecza hapı ele geçirilen zanlı tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden Ö.K'nin (20) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine evine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 20 bin 345 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

