Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'da sahur programında konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, küresel belirsizlikler ve bölgesel jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde, Türkiye'nin güçlü ekonomi yönetimi ve üretim kapasitesiyle yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 04:08 Güncelleme:
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'da sahur programında konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, küresel belirsizlikler ve bölgesel jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde, Türkiye'nin güçlü ekonomi yönetimi ve üretim kapasitesiyle yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirtti.


        Manisa Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (MANSİAD) kentteki bir otelde düzenlediği sahur programında konuşan Yenişehirlioğlu, enerji maliyetlerinden tedarik zincirlerine kadar birçok alanda dalgalanmalar yaşandığını söyledi.

        Yenişehirlioğlu, "Böyle bir tabloda Türkiye, güçlü ekonomi yönetimi ve üretim kapasitesiyle yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Enflasyonla mücadele, ekonomi politikalarımızın merkezinde yer almayı sürdürüyor. Ekonominin allak bullak edildiği bir konjonktürde, ulaşım sahalarının kilitlendiği, bombaların sağanak gibi yağdığı bir dönemde, hem enerji maliyetlerinin hem ulaşımın sekteye uğradığı böylesine enteresan ve korkunç bir zaman diliminde, biz üretim kapasitemizle bütün imkansızlıklara rağmen yolumuza devam ediyoruz." dedi.

        Enflasyonu kontrol altına almak için yoğun bir çalışma yürütüldüğüne dikkati çeken Yenişehirlioğlu, özellikle gıda ve enerji başta olmak üzere bazı kalemlerde görülen kısa vadeli dalgalanmaların mevsimsel etkilerden kaynaklandığını ve geçici olduğunu değerlendirdiklerini dile getirdi.

        Yenişehirlioğlu, hükümet olarak sanayicilerin ve iş dünyasının önünü açan, yükünü hafifleten ve riskleri azaltan adımlar attıklarını vurguladı.

        Küresel enerji arzında yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik adımlarının önemini bir kez daha ortaya koyduğuna işaret eden Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

        "Hürmüz Boğazı'nın kapatılıyor olması, enerji trafiğinin sekteye uğramış olması, enerji arzındaki durumların, kendi enerji alternatiflerimizi oluşturmak konusundaki aldığımız kararların bir kez daha önemini ortaya koyuyor. Dış ülkelere bağımlı olmaksızın kendi enerji arzınızı koruyor olabilmeniz. İşte bu noktada hem Akdeniz'de hem Karadeniz'de yapılan hummalı çalışmalar, hadisenin ne kadar ileri görüşlü bir seviyede olduğunun delili ve ispatıdır. Avrupa'nın içine düştüğü açmazlar ve bunalımlar, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda, Türkiye'nin bu noktadaki yapıcı ve barışçıl tavrının ne kadar önem arz ettiğini göstermektedir. Avrupa'daki devletlerde çok klas ve çok kalibreli liderlerin de kalmadığını görüyoruz. Bu noktada Türkiye'nin ne kadar önem arz ettiğini, Türkiye'siz bir Avrupa'nın var olamayacağı bilincinin net bir şekilde ortaya konulduğunu görüyoruz."

        Sahur programına AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Ayşe Nevin Sert, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ve MANSİAD Başkanı Abdullah Bilir ile iş insanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 9. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 9. gün!
        ABD Başkanı: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum
        ABD Başkanı: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum
        "Trump bedelini ödemeli"
        "Trump bedelini ödemeli"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaşın yayılmasını istemiyoruz."
        "Savaşın yayılmasını istemiyoruz."
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        "Saldırılar rejimi devirmeye yetmez"
        "Saldırılar rejimi devirmeye yetmez"
        Okan Buruk'tan derbi zaferi sonrası açıklamalar!
        Okan Buruk'tan derbi zaferi sonrası açıklamalar!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        Beşiktaş’ın namağlup serisi sona erdi!
        Beşiktaş’ın namağlup serisi sona erdi!
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem

        Benzer Haberler

        Başkan Dutlulu, Soma Termik Santrali işçilerini iftarda ağırladı
        Başkan Dutlulu, Soma Termik Santrali işçilerini iftarda ağırladı
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu Manisa'da iftar programında konu...
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu Manisa'da iftar programında konu...
        Maske takıp çelik kasaları boşaltan şüpheliler kamerada; 7 tutuklama
        Maske takıp çelik kasaları boşaltan şüpheliler kamerada; 7 tutuklama
        Başkan Kara'dan emekçi kadınlara ve sağlık çalışanlarına çiçek
        Başkan Kara'dan emekçi kadınlara ve sağlık çalışanlarına çiçek
        Manisa'da "Yeşilay Haftası Hızlı Satranç Turnuvası" sona erdi
        Manisa'da "Yeşilay Haftası Hızlı Satranç Turnuvası" sona erdi
        'Dur' ihtarına uymadı, polis aracına çarptı: 725 bin TL ceza yedi
        'Dur' ihtarına uymadı, polis aracına çarptı: 725 bin TL ceza yedi