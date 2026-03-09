Canlı
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Giriş: 09.03.2026 - 22:18
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi


        Salon:Muradiye

        Hakemler:Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Alper Gökçebel

        Glint Manisa Basket: Stevenson 8, Yiğit Onan 6, Starks 5, Johnson 9, Pereira 17, Smith 5, Mintz 19, Hassan Martin 7, Buğra Çal

        Anadolu Efes: Loyd 20, Babb 4, Dessert 10, Dozier, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 12, Lee 18, Smits, Erkan Yılmaz 5, Jones 7

        1. Periyot: 13-19

        Devre: 32-41

        3. Periyot: 56-62




        MANİSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

