Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
09.03.2026 - 22:18
Salon:Muradiye
Hakemler:Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Alper Gökçebel
Glint Manisa Basket: Stevenson 8, Yiğit Onan 6, Starks 5, Johnson 9, Pereira 17, Smith 5, Mintz 19, Hassan Martin 7, Buğra Çal
Anadolu Efes: Loyd 20, Babb 4, Dessert 10, Dozier, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 12, Lee 18, Smits, Erkan Yılmaz 5, Jones 7
1. Periyot: 13-19
Devre: 32-41
3. Periyot: 56-62
MANİSA
