Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Alaşehir'de Türk Kızılay'dan çocuklara bayramlık

        Türk Kızılay Alaşehir Şubesi, Ramazan Bayramı öncesinde hazırlanan çocuk kıyafetleri poşetlenerek dağıtıma hazır hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 10:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, yıl boyunca sosyal yardımlara devam ettiklerini belirtti.

        Ramazan ayında vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerini ifade eden Yamak, "Bayram öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına ulaştırılmak üzere ilçe genelimizde bulunan 13 aile sağlık merkezine dağıtılmak üzere 800 parça çocuk giyim eşyasını teslim ettik. Kızılay olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza şimdiden iyi bayramlar diliyoruz. Kıyafetlerini güle güle giysinler." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

