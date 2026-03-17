Kula'da iftar programı düzenledi
Manisa'nın Kula ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesinde iftar programı düzenlendi.
Giriş: 17.03.2026 - 08:58
Emre Mahallesi'nde organize edilen iftar öncesinde vatandaşlar türbeyi ziyaret ederek dua etti ve namaz kıldı.
Programda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez birer konuşma yaptı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri