Alaşehir'de üzüm bağları sezona hazırlanıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçiler, üzüm hasadı öncesi bağlarda onarım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.



Hacıaliler Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle bazı üzüm bağları sular altında kaldı. Suların çekilmesinin ardından üreticiler, bağlarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.



Çiftçiler budak bağlama, çift sürme, ızgara çekme, tel ve direk onarımı ile gübre atma işlemleriyle bağları sezona hazırlıyor.



Çiftçi Selim Aktürk, geçen sezonun istenilen düzeyde geçmediğini, bu yılın yağışları bereket getireceğine inandıklarını söyledi. Aktürk, "İnşallah bereketli bir yıl olur, herkes nasibini alır." dedi.



Bağlarda çalışan Hülya Kocaman ise yağışlar nedeniyle işlerin geciktiğini belirterek, "Şimdi işlerin sonuna gelmek üzereyiz. Bu son bağlarımız. Üzüme hazırladık, üzümün uçları görünüyor artık." diye konuştu.

