        Manisa Haberleri

        Alaşehir'de üzüm bağları sezona hazırlanıyor

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçiler, üzüm hasadı öncesi bağlarda onarım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

        Giriş: 21.03.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Hacıaliler Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle bazı üzüm bağları sular altında kaldı. Suların çekilmesinin ardından üreticiler, bağlarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

        Çiftçiler budak bağlama, çift sürme, ızgara çekme, tel ve direk onarımı ile gübre atma işlemleriyle bağları sezona hazırlıyor.

        Çiftçi Selim Aktürk, geçen sezonun istenilen düzeyde geçmediğini, bu yılın yağışları bereket getireceğine inandıklarını söyledi. Aktürk, "İnşallah bereketli bir yıl olur, herkes nasibini alır." dedi.

        Bağlarda çalışan Hülya Kocaman ise yağışlar nedeniyle işlerin geciktiğini belirterek, "Şimdi işlerin sonuna gelmek üzereyiz. Bu son bağlarımız. Üzüme hazırladık, üzümün uçları görünüyor artık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

