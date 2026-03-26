        "Manisa Enerji" düzenlenen programla tanıtıldı

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yenilenebilir enerji dönüşümünü sağlamak ve enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla kurduğu Manisa Enerji A.Ş'yi tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Manisa Arena'da düzenlenen tanıtımda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şirketin sadece bir enerji tedarikçisi değil, şehrin enerji ekosistemini dönüştüren teknolojik bir merkez olduğunu söyledi.

        Manisa Enerji'nin bir yeşil dönüşüm hareketi olduğunu kaydeden Dutlulu, belediye bünyesinde kurulan iklim değişikliği komitesi ile çalışmaları kurumsal bir yapıya kavuşturduklarını ifade etti.

        Dutlulu, 2050 yılındaki net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı şehrin anayasası olarak güncellediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Amacımız sadece yeşil enerji kullanımı değil, Manisa'nın ekonomik gücünün de şehirde kalmasını sağlamak. Bu doğrultuda hem ekonomik yapıyı güçlendiriyor hem de çevresel geleceğe katkı sunuyoruz. Vatandaşlarımızın çatısına kurulacak her güneş panelinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin güvencesi olacak. 48 milyon 400 bin kilovatsaat seviyelerine ulaşan tedarik hacmimizle kamu kurumlarından işletmelere kadar geniş bir ağa güç sağlıyoruz. Bu büyük adımın sevincini paylaşmak adına, Manisalı hemşehrilerimize enerji etiket fiyatları üzerinden 1 yıl boyunca yüzde 10 indirim uygulanacağının müjdesini veriyorum."

        Manisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Aksoy da şirketin kuruluş felsefesi ve teknik kapasitesine ilişkin sunum yaptı.

        Şirketin temellerinin merhum Ferdi Zeyrek'in vizyonuyla atıldığını hatırlatan Aksoy, "2025 yılı ocak ayında 2 abone ve 633 bin kilovatsaatle başladığımız yolculukta, bugün itibarıyla 804 aboneye ve yıllık 48 milyon kilovatsaatlik tedarik hacmine ulaştık. 2026 yılı için hedefimiz 90 milyon kilovatsaat. Manisa Enerji'den elektriğini herkes alabilir." diye konuştu.

        Aksoy, kenti elektrikli araç dönüşümüne hazırlamak için şarj istasyonu yatırımlarına başladıklarını, 2026 yılı sonuna kadar 50 istasyon ve 80 sokete ulaşmayı planladıklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        İran Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı ikilem
        İran Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı ikilem
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Baharda sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji'den iyi haber!
        Baharda sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji'den iyi haber!
        Türkiye uydu interneti için masada
        Türkiye uydu interneti için masada
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın
        Bernardo Silva harekatı!
        Bernardo Silva harekatı!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Roma’da 'tarihi' satış: eski Papa'nın evi 30 milyon Euro'ya alıcı bekliyor
        Roma’da 'tarihi' satış: eski Papa'nın evi 30 milyon Euro'ya alıcı bekliyor
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        İyiden iyiye koptu
        İyiden iyiye koptu
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"

        Benzer Haberler

        Somaspor Kırklarelispor hazırlıklarını sürdürüyor
        Somaspor Kırklarelispor hazırlıklarını sürdürüyor
        Topladıkları çöplerden atık ağacı yaptılar
        Topladıkları çöplerden atık ağacı yaptılar
        Kadın doktorlardan yaşlılara sıcacık dokunuş Türkiye'nin dört bir yanından...
        Kadın doktorlardan yaşlılara sıcacık dokunuş Türkiye'nin dört bir yanından...
        Manisa'da 500 yıllık hazireye saygısızlık Ecdat yadigarı mezar taşları tahr...
        Manisa'da 500 yıllık hazireye saygısızlık Ecdat yadigarı mezar taşları tahr...
        Sarıgöl'de servislere kapsamlı denetim
        Sarıgöl'de servislere kapsamlı denetim
        Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş 23. kez kan bağışında bulundu
        Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş 23. kez kan bağışında bulundu