Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş 23. kez kan bağışında bulundu

        Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 2013 yılında görev yaptığı Adana'da başladığı kan bağışı kampanyasına 23. kez katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 20:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılayı tarafından yürütülen kan bağışı kampanyalarına destek vermeyi sürdüren Aktaş, "Bir can, bir fidan" mottosuyla Manisa'da kan bağışında bulundu.

        Kan bağışı yolculuğuna 2013-2014 yıllarında Adana Emniyet Müdür Yardımcılığı görevi sırasında başlayan Aktaş, bu alışkanlığını görev yaptığı Adana, Giresun ve Zonguldak’ın ardından Manisa’da da sürdürdü.

        Aktaş, kan bağışı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kan vermenin sadece bir vatandaşlık görevi değil, aynı zamanda bir vicdan borcu olduğunu vurguladı.

        Aktaş, "Emniyet teşkilatı olarak halkımızın can ve mal güvenliğini korurken, diğer yandan ihtiyaç duyulan her kanın bir hayat kurtarabileceği bilinciyle hareket ediyoruz. Adana'da başladığımız bu yolculuğa bugün Manisa'da 23. bağışımızla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Düzenli bağışları nedeniyle daha önce Türk Kızılayı tarafından Bronz Madalya ile ödüllendirildiğini ifade eden Aktaş, bağış sayısını artırarak gümüş ve altın madalya seviyelerine ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

        Aktaş, tüm duyarlı vatandaşları kan stoklarının sürdürülebilirliği için bağış yapmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"

        Benzer Haberler

        Manisa'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı
        Manisa'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı
        Manisa kendi enerjisini üretecek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim D...
        Manisa kendi enerjisini üretecek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim D...
        Minibüsün çarptığı yaya yaralandı; kaza anı kamerada
        Minibüsün çarptığı yaya yaralandı; kaza anı kamerada
        Emniyet Müdürü Aktaş'tan 23'üncü kan bağışı
        Emniyet Müdürü Aktaş'tan 23'üncü kan bağışı
        Manisa'da korku dolu anlar Koşarak geçmek isteyen yaşlı adama minibüs çarpt...
        Manisa'da korku dolu anlar Koşarak geçmek isteyen yaşlı adama minibüs çarpt...
        Manisa ekibi Nurlupınarspor'a Amatör Futbol Disiplin Kurulu'ndan ayrımcılık...
        Manisa ekibi Nurlupınarspor'a Amatör Futbol Disiplin Kurulu'ndan ayrımcılık...