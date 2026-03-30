Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 15:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alınan bilgiye göre, İ.Z. (59) idaresindeki 45 SA 2990 plakalı kamyonet, Yörük Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Murat Erikçi'nin (31) kullandığı 45 AUT 387 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Erikçi, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Olay yerinden uzaklaşan kamyonet sürücüsü İ.Z, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

