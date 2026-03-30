Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, İ.Z. (59) idaresindeki 45 SA 2990 plakalı kamyonet, Yörük Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Murat Erikçi'nin (31) kullandığı 45 AUT 387 plakalı motosikletle çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Erikçi, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Olay yerinden uzaklaşan kamyonet sürücüsü İ.Z, polis ekiplerince yakalandı.



Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



