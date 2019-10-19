Salihli Belediyesinden CHP'li Özel'e cevap Salihli Belediyesinden denetim raporu açıklaması

Salihli Belediyesi, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafından TBMM gündemine taşınan denetim raporu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Salihli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Salihli Belediyesi olarak, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafından İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi raporunun belediye meclis üyelerine sunulmadığı şeklinde bazı yayın organlarında yer alan iddialar üzerine açıklama yapmamız kaçınılmaz olmuştur. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ‘5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55’inci maddesi, belediyelerde iç ve dış denetim yapılmasını, belediyenin mali işlemler dışında kalan idari işlemlerinin hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı’nca denetlenmesini öngörmektedir. Aynı maddenin son fıkrası, denetime ilişkin sonuçların kamuoyuna açıklanması ve belediye meclisinin bilgisine sunulmasını içermektedir’ diyerek teftiş raporlarının meclis gündemine getirilmediğini iddia etmektedir. Halbuki, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi Mümin Öztürk tarafından 30.08.201602.09.2019 dönemini kapsayan "Salihli Belediyesi Genel İş ve Yürütümü" denetimi Genel Değerlendirme bölümü, Ekim ayı olağan meclis toplantımız öncesi tüm meclis üyelerimize gönderilmiş olup halkımıza açık olarak yapılan meclis toplantımızda bizzat Belediye Başkanımız Zeki Kayda tarafından açıklanmış, belediyemizin web sayfasında yayımlanmıştır. İçişleri Bakanlığı Müfettişinin vermiş olduğu Teftiş Raporundaki Genel Değerlendirme bölümü, Teftiş sonucunda belediyemizin tüm iş ve işlemlerinin memnuniyet verici düzeyde olduğu ekte sunulan sonuçlar bölümünde de görülmektedir. Söz gelişi, belediyemizin yatırım planını gerçekleştirme oranı 2018 yılında yüzde 181, toplam borcun yıllık gelire oranı yüzde 14’tür. (yüzde 181’lik bir yatırım gerçekleştirmede gelirin sadece yüzde 14’ü kadar bir borcun olması memnuniyet vericidir.) Salihli’miz, 140 yıllık belediye tarihinde görmediği büyük yatırımlara ve hizmetlere bizimle birlikte kavuştu. Salihli’miz için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştığımız, yıllardır yapılmayan kalıcı yatırımları şehrimize kazandırdığımız, doğalgaz ve Organize Sanayi Bölgemizle ilçemizin yıldızının parladığı bir dönem sonunda vatandaşlarımızın güvenini kazanarak tekrar seçilmiş olduğumuz bir dönemde CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in iddia ettiği gibi kamuoyundan gizlenen bir durum yoktur. Bu tür maksatlı, gerçek dışı ve mesnetsiz açıklamalar bizim Salihli’ye hizmet sevdamızı azaltmayacak, aksine Salihli sevdamız artarak devam edecektir. Çünkü biz Salihli’mizi çok ama çok seviyoruz. Konunun takdirini kıymetli kamuoyuna ve Salihlili hemşehrilerimize bırakıyoruz” denildi.

MANİSA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:54

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