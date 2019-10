Alaşehir Ovası'nı coşturacak proje DSİ ve Dünya Bankası işbirliğiyle Alaşehir’de 40 yıl önce inşa edilen açık kanal ve kanaletli sistem, basınçlı borulu-kapalı sisteme dönüşüyor Alaşehir Ovası'nın 4 yıl içinde 360 kilometre basınçlı borulu-kapalı sisteme geçmesi hedefleniyor Proje tamamlandığında Alaşehirli üreticilere her yıl 2019 rakamlarıyla 150 milyon ek gelir sağlayacak

Türkiye’nin üzüm başkenti Alaşehir’de DSİ ve Dünya Bankası işbirliği ile hayata geçirilecek dev proje ile 136 bin 500 dekar arazi modern sulamaya kavuşacak. Proje sayesinde üreticinin 2019 rakamlarıyla her yıl ortalama 150 milyon lira daha fazla gelir elde etmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçısı konumundaki Türkiye’nin “üzüm ambarı” Alaşehir’e bir müjde de DSİ’den geldi. 1979 yılında inşa edilen Alaşehir Sulaması, Dünya Bankası işbirliği ile yenileniyor. Hazırlanan proje ile 40 yıllık açık sistem kanallar borulu basınçlı kapalı sisteme dönüşecek. Yeni sistem ile hem üretici hem de ülke ekonomisi kazanacak.



360 kilometre boru döşenecek

Dünya Bankası işbirliği ile hayata geçirilecek 'Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi' 136 bin 500 dekar araziyi kapsayacak. 4 yılda tamamlanması planlanan işin kapsamında, zamanla yıpranan açık sistem kanallar, basınçlı borulu kapalı sistem ile değiştirilecek. Yeni proje için 360 kilometre boru hattı döşenecek ve bölgeye ön ödemeli sayaç sistemi kurulacak. Hem su daha etkin kullanılacak hem de üretici kullandığı kadar ödeyecek.



Her yıl 150 milyon lira kazandıracak

Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi'nin üreticilere dekar başına bin 100 lira 34 kuruş gelir artışı sağlaması ve bölge üreticisine 2019 yılı rakamlarıyla her yıl ortalama 150 milyon 196 bin 663 lira daha fazla kazandırması bekleniyor.



Dünya Bankası heyeti inceleme yaptı

2019 yılı sonunda ihale edilmesi planlanan projenin uygulama sahasını yerince incelemek için Manisa’ya gelen 12 kişilik Dünya Bankası heyeti, DSİ Genel Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Alaşehir’de incelemelerde bulundu. Üreticiler ile bir araya gelen konuk heyet talepleri dinleyerek, projeden beklentileri değerlendirdi.



40 yıl önce inşa edilmişti

Alaşehir Sulaması açık kanal ve kanaletli sistem olarak 1979 yılında inşa edilmişti. Yaklaşık 40 yıldır kullanılan sistemin yıpranması ve rantabilitesini kaybetmesi nedeniyle projenin basınçlı borulukapalı sisteme dönüştürülmesi uygun görülmüş ve bir süre önce çalışmalara başlanmıştı.

