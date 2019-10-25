Manisa’da Hayvan Bakım Evi’nin telefon numarası değişti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nin telefon numarasında değişiklik yapıldığını duyurdu. Duyuruda, 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle 0236 231 45 80dahili 3190 numaralı telefondan Hayvan Bakım Evi’ne ulaşılacağı kaydedildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, telefon numarası değişikliği konusunda şu bilgilere yer verildi: “Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Geçici Hayvan Bakım Evi'nin 0530 327 11 77 numaralı irtibat telefonu, 31.10.2019 tarihinden itibaren kapatılacak olup, yerine 01.11.2019 tarihinden itibaren 231 45 80 dahili 3190 numaralı telefon hattı kullanılacaktır. Geçici Hayvan Bakım Evimiz ile yılın 365 günü saat 08.0012.30 13.3017.00 saatleri arasında iletişim kurulabilecektir.”

MANİSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:00

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