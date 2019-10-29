Salihli'yi fener alayı aydınlattı Salihli “Ölürüm Türkiyem” ile yürüdü Salihli Cumhuriyet için tek yürek oldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde Cumhuriyet’in kuruluşunun 96’ıncı yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşü Cumhuriyet'in kurulduğu tarih olan 19.23’de başladı. Fener alayına yaklaşık 10 bin kişi katılırken, Ölürüm Türkiyem türküsü eşliğinde yürüyen gençler, ellerinde fenerlerle geceyi aydınlattı.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Salihli’de düzenlenen törenlerle kutlandı. Gündüz gerçekleştirilen resmi törenlerin ardından akşam Salihli Belediyesi öncülüğünde düzenlenen fener alayına ise yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı’ndan Kent Meydanı'na kadar ellerindeki Türk bayrakları, fener ve meşalelerle Merkez Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde yürüyen kalabalığa, evlerinin balkon ve pencerelerinden vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Korteje Salihli Atlılar Derneği Atları ile eşlik etti.



Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunduğu Kent Meydanı’nda toplanan kalabalığa seslenen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, tüm halkın Cumhuriyet Bayramını kutladı. Salihli’nin yine destan yazdığını belirten Başkan Kayda “Bugün Salihli’nin gençleri, atasına olan bağlılığına haykırıyor. Çünkü gençlerimiz sabahtan beri Salihli’nin sokak ve caddelerinde ellerinde kırmızı al bayrağımızla geziyor. Aziz Atam emanetin emin ellerdedir. Türkiye emin ellerdedir. Devletimiz dünden daha güçlüdür. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.



Fener alayına katılan tüm bayrak, ezan ve vatan sevdalısı Salihli halkına teşekkür eden Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam “Cumhuriyetin kuruluşlunun 96'ncı yılı kortejinde sizlerle birlikte yürümekten gurur duydum. Hepinize en içten duygularımla teşekkür ediyorum” dedi.



Fener alayı havai fişek gösterisi ile son bulurken, Atatürk Anıtı önünden saat 19.23’de başlayan yürüyüşe Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri oda başkanları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

MANİSA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:04

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