Akhisarspor eriyor

TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor, 3 maçtır galibiyete hasret kaldı. Son 5 haftayı tek galibiyetle geçen yeşil-siyahlı ekip zirve hedefini ıskaladı.

Ligin 6'ncı haftasında liderliğe kadar yükselen yeşil-siyahlılar, ardından düşüşe geçip birçok maçta tekrardan zirveye oturma fırsatını tepti. Son maçta deplasmanda direkt rakiplerinden olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la golsüz berabere kalan Akhisar, galibiyet hasretini 3 haftaya çıkardı. Rakiplerinin arasından bir türlü sıyrılamayan Akigo, milli maçlar için sezona verilen 1 haftalık araya 11 maçta 18 puanla girdi. Ligin en zor deplasmanlarından birini oynadıklarını söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, galibiyet kaçmasına rağmen alınan puan için oyuncularını kutladı.



MANİSA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:09

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.