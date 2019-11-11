Yaralı baykuş tedavi altına alındı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde posta dağıtıcısı tarafından yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

PTT'de posta dağıtıcısı Sercan Başboğa, Turan Mahallesinde dağıtım yaptığı sırada yaralı baykuş gördü ve durumu Turgutlu Belediyesi yetkililerine bildirdi. Turgutlu Belediyesi Veteriner Hekimliği tarafından bulunduğu yerden alınan baykuş, yapılacak olan tedavisinin ardından Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilecek.

MANİSA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

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