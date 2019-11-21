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Akhisar Belediyesi ‘Temizlik Timi’ kurdu

İHA

Akhisar Belediyesi, hem çevre kirliliğinin önüne geçmek hem de vatandaşların sağlığı için temizlik timi kurdu. Temizlik Timi, belli program çerçevesinde tüm kırsal ve merkez mahallelerin temizliğini gerçekleştirecek.

Akhisar Belediyesi ‘Temizlik Timi’ kurdu

Akhisar Belediyesi, hem çevre kirliliğinin önüne geçmek hem de vatandaşların sağlığı için temizlik timi kurdu. Temizlik Timi, belli program çerçevesinde tüm kırsal ve merkez mahallelerin temizliğini gerçekleştirecek.
Akhisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı olarak ilk aşamada 7 personel ile oluşturulan temizlik timi Akhisar’ın kırsal mahallelerinde vatandaşların temizlenmesini talep ettiği camiler, anayollar, tuvaletler, görüntü kirliliğine neden olan bölgelerde temizlik çalışmalarına başladı. Kırsalda yer alan 25 mahallenin temizliğini yapan ekipler, Akhisar halkı için hız kesmeden bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile hayata geçen temizlik timi, kırsal mahallelerde 11 Kasım’dan beri çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik timi tarafından yürütülen çalışmalarla camilerin temizlik ve bakımları yapılırken, çöpler toplanıyor, cadde ve sokaklar süpürülüyor, yollar yıkanıyor. Rutin çöp toplama ve temizlik işlemlerinden sonra park ve bahçelerde budama çalışmaları yapılıyor.
Halk sağlığı için temizlik çalışmalarına önem verdiklerini belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Akhisar’da başlattığımız temizlik seferberliği kapsamında kırsal mahallelerimizde bulunan camilerimizin, ana yollarımızın, sokaklarımızın tüm temizlik çalışmaları oluşturduğumuz temizlik timi tarafından gerçekleştiriliyor. Bu hizmetten halkımız oldukça memnun olduklarını dile getiriyorlar. Daha güzel ve temiz bir Akhisar için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.
Öte yandan kurulan temizlik ekibiyle, program çerçevesinde tüm mahallelerin sürekli bakım ve temizliklerinin yapılacağı belirtildi.

MANİSA

21 Kasım 2019 Perşembe

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