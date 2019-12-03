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Hacıtufan Mahallesi, paletli iş makinasına kavuştu

İHA

– Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Hacıtufan Mahallesi'nde bulunan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi için temin edilen paletli iş makinesi düzenlenen törenle teslim edildi.

Hacıtufan Mahallesi, paletli iş makinasına kavuştu

– Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Hacıtufan Mahallesi’nde bulunan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi için temin edilen paletli iş makinesi düzenlenen törenle teslim edildi.
Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Hacıtufan Mahallesi’nde bulunan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin 4 yıllık girişimleri sonuç verdi. Orman mahallesi olan Hacıtufan’da ormanların korunması, genişletilmesi, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla yapılan başvuru sonrası 4 yıllık sürecin ardından paletli iş makinesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne teslim edildi.
Hacıtufan Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi önünde düzenlenen törende konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, “Hacıtufan Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz Paletli İş Makinesi Projesi uygulama ve kredi talebi ile Demirci İşletme Müdürlüğümüz kanalıyla Bölge Müdürlüğümüze müracaat etmiş, talep Bölge Müdürlüğümüz ORKÖY Şube Müdürlüğümüzce incelenerek uygun görüş ile Genel Müdürlüğümüze iletilmiş ve Genel müdürlüğümüz tarafından uygun görülmüştür. Bölge Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Projesinin makam tarafından onaylanmasını ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasını takiben uygulamaya geçilmiştir. Uygulamalarımızda mevzuatımız gereği, proje toplam tutarının en az yüzde 10’unun uygulayıcı, şahıs veya kooperatif tarafından karşılanması şartı aranmaktadır. Bu projede; harcamaların 497 bin 500 TL Kredi, 119 bin 800 TL hibe ve 66 bin 967 TL’si kooperatif harcaması olarak toplum 666 bin 367 TL şeklinde gerçekleştirilerek 44 ton kapasiteli Paletli İş Makinesi satın alınmış ve bugün itibari ile projemiz işletmeye açılmıştır. Yapılmış olan 599 bin 400 TL ödemeden, kurumumuza geri ödenecek olan 497 bin 500 TL’lik kredi kısmının geri ödenme şartı ise, yıllık yüzde 1.5714 faiz ile ve 6 yılda 6 taksitte ödenmesi şeklindedir” dedi.
İş makinesi desteğiyle ormanların geliştirileceğine vurgu yapan Kula Kaymakamı Kemal Duru, “Hacıtufan Mahalle’mizin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanı ve üyeleri ile, Orman Bölge Müdürlüğü’müzün kıymetli çalışanları güzel bir proje ortaya koymuşlar. 34 yıl süren bir projenin sonunda, mutlu bir sona geldik. Tabii ki güzel şeyler emek ister. Bizde bu mahallemizde bu emeğin sonucunu hep beraber yaşıyoruz. Bu açılışta da maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Orman Bölge Müdürümüz ve şahsındaki tüm teşkilata teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yaklaşık 4 yıl önce başvurusunu yaptıkları paletli iş makinesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Hacıtufan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Yılmaz ise, projenin başladığı günden bu güne kadar emeği geçen herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından iş makinesinin açılışının yapılması ve kurdele kesilmesinin ardından, mahalleli vatandaşlar iş makinesi önünde kurban keserek törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlara hayır yemeği verdi.
Hacıtufan Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi binası önünde gerçekleştirilen törene, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürü Mehmet Saruhan, emekli ORKÖY Şube Müdürü Kenan Kader, Demirci Orman İşletme Müdürü Faruk Yeşil, Kula Orman İşletme Şefi Selahattin Giray, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, Hacıtufan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Yılmaz, Hacıtufan Mahalle Muhtarı Yahya Dokuzlu, sivil toplum kuruluş başkanları ve mahalleli vatandaşlar katıldı.

MANİSA

03 Aralık 2019 Salı

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