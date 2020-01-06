Karın keyfini yine çocuklar çıkardı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kar nedeniyle kapanan köy yollarında çalışmalar devam ediyor

Turgutlu'da etkili olan kar yağışı kırsal mahallerde eğitime 1 gün ara verilmesine neden oldu. Kırsal mahallerdeki çocuklarda karın keyfini doyasıya yaşadı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kar yağışı dağ köylerine ulaşımı zorlaştırdı. Bir çok köy yolu kapanırken Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri yol çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal mahallerde ise kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Okullar tatil edilince karın keyfini kırsal mahallerdeki çocuklar çıkardı. Kar topu oynayan, kardan adam yapan ve plastik malzemelerde kayarak keyifli dakikalar yaşayan çocuklar güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Zaman zaman yolda kalan araçlara belediye ekipleri yardım ederken zorlu koşullar için çalışmalar sürdürülüyor.

MANİSA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:54

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