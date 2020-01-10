Yunusemre Belediyespor U19 takımı A Grubunda mücadele edecek

Yunusemre Belediyespor U19 Takımı, Manisa 1. Amatör Kümede A grubunda mücadele edecek.

13 Ocak Pazartesi başlayacak olan Manisa U19 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde (2001, 2002, 2003 ve 2004 doğumlular) mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor, A Grubunda Manisa Ayyıldız, Akgünspor, Donatımspor, Ş. Sekiz Eylül, Halitpaşa takımları ile mücadele edecek. MaviBeyazlı takım ilk maçını 13 Ocak Pazartesi saat 14.00’te Halitpaşaspor ile Ertuğrul Dilek Spor Tesislerinde yapacak.

MANİSA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:54

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:14

YATSI 19:36

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