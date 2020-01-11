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Engellilerden Başkan Dutlulu’ya destek teşekkürü

İHA

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu ziyaret eden görme ve işitme engelli çocuklar ile aileleri, Başkan Dutlulu'ya engellilere sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Engellilerden Başkan Dutlulu’ya destek teşekkürü

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu ziyaret eden görme ve işitme engelli çocuklar ile aileleri, Başkan Dutlulu’ya engellilere sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.
İzmir Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu ile İzmir Tülay Aktaş İşitme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencileri, kendilerine ulaşım desteği veren Akhisar Belediyesini ziyaret etti. Şehzadeler, Yunusemre, Kırkağaç ve Akhisar’daki görme ve işitme engellilerin okullarına ulaşması için ulaşım hizmeti verdiklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, bu hizmetten yararlanmak isteyen diğer engelli vatandaşlara da çağrı yaptı. Çocuklar ve aileleri ile bir süre sohbet eden Başkan Dutlulu, daha sonra çocuklara müzik derslerinde kullanmaları için gitar hediye etti.
Başkan Dutlulu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Çocuklarımızın gelişimlerine biz de katkı verebiliyorsak ne mutlu bizlere. Okul yönetiminiz ile konuştuk. Çocuklarımızın ne ihtiyacı var nasıl destek olabiliriz dedik. Müzik dersiniz varmış. Biz de sizlere gitar hediye edelim dedik. Umarım beğenirsiniz ve güzel şarkılar çalarsınız. Belki de aranızdan yeni müzisyenler çıkar. Derslerinizde başarılar dilerim. Nazik ziyaretlerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Ne zaman ihtiyacınız olursa biz buradayız ve sizlerin yanındayız”
Ayrıca yine Akhisar Belediyesi tarafından destek verilen görme engelli yazar üniversite öğrencisi Nilay Serra Yıldız’a Belediye Başkanı Besim Dutlulu işitme engelliler tarafından kullanılan kulaklıktan hediye etti. Yıldız, hediye için Başkan Besim Dutlulu’ya ve Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne desteklerinde dolayı teşekkür etti.
Görme engelliler için kaldırımlara yerleştirilen sarı şeritlere park eden bisiklet ve araçlar sebebiyle zorluk yaşadıklarını belirten Yıldız, “Bu konuda Akhisar halkından duyarlılık bekliyoruz. Belediyemizden bu konuda destek bekliyoruz. Lütfen kaldırımları işgal ederken bizleri düşünün. Besim Dutlulu başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

MANİSA

11 Ocak 2020 Cumartesi

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