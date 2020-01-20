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(Özel) Şebeke avcısı vatandaşlar, cambazları aratmıyor Telefon çekmeyen mahallede vatandaşlar ...

İHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hiçbir operatörün çekmediği kırsal bir mahallede vatandaşlar telefonla görüşebilmek için çatılarda, ağaç tepelerinde ve cami minaresinde telefonla görüşmeye çalışıyor. Vatandaşların telefonla görüşebilmek için yaptıkları cambazları aratmazken, sorunlarının çözümü ve mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında yardım bekliyor.

(Özel) Şebeke avcısı vatandaşlar, cambazları aratmıyor Telefon çekmeyen mahallede vatandaşlar çatılarda şebeke aradı Telefonun çekmediği mahallede tek iletişim kaynağı cami megafonu Çatılarda, ağaç üstlerinde ve cami minaresinde şebeke arayan vatandaşlar telefonun çekmemesine tepki gösterdi

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde hiçbir operatörün çekmediği kırsal bir mahallede vatandaşlar telefonla görüşebilmek için çatılarda, ağaç tepelerinde ve cami minaresinde telefonla görüşmeye çalışıyor. Vatandaşların telefonla görüşebilmek için yaptıkları cambazları aratmazken, sorunlarının çözümü ve mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında yardım bekliyor.
Manisa’nın Yunusemre ilçesi Yuntdağ bölgesinde bulunan kırsal Davutlar Mahallesi’nde yaşamını sürdüren vatandaşlar, telefon şebekelerinin çekmemesi nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. Vatandaşlar çekmeyen şebeke nedeniyle yüksek noktalara çıkmak zorunda kalırken hiçbir GSM operatörü şebekesinin çekmediği, merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 120 hanelik mahallede telefonla görüşmek isteyenler evlerin çatısına, ağaçlara ve mahalledeki cami minaresi gibi yüksek yerlere çıkarak adeta cambazlık yapıyor. Soğuk havaya aldırış etmeden yüksek yerlerde gezen vatandaşlar, yıllardır yaşadıkları telefon sıkıntısı sorununun bir an önce giderilmesini bekliyor.
Öte yandan, köyde internet şebekelerinin de çekmemesi nedeniyle vatandaşlar güncel haberlere ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Neredeyse bütün kamu hizmetlerinin cep telefonundaki internet üzerinden alınabildiği dönemde vatandaşlar internet işlemleri için kent merkezine gitmek zorunda kalıyor.

"Başvurularımıza bir sonuç alamadık"
Davutlar Mahallesi Muhtarı Arif Gerçek, yaşanan sorunlardan dolayı mahalle nüfusunun azaldığını ileri sürdü. Mahalledeki haberleşmeyi cami minaresinden sağladıklarını kaydeden Gerçek, “Mahallemizde hiçbir şekilde telefon çekmiyor. Bundan dolayı hepimiz ciddi sıkıntıdayız. Tüm operatörlere telefon ile görüşmelerimiz oldu. Dilekçe ile de başvuruda bulunmamıza rağmen herhangi bir sonuç alamadık. Bundan dolayı da mağduruz. Acil bir konu olduğunda genel olarak cami imamımıza söylüyoruz, minareden anons ederek ulaşıyoruz. Sadece acil telefon numarası 112 çekiyor. Diğer türlü tüm ihtiyaçlarımızı ya çocuklarımızı gönderiyoruz haber vermek için ya da toplu olarak minareden anons ediyoruz. Mahalle halkını o şekilde bilgilendiriyoruz. Buradan kaymakamımıza, valimize ve milletvekillerimize sesleniyoruz. Bu konuda bize öncü olsunlar. Bu sorun ciddi bir sorun. Hep beraber tüm mahalle halkı olarak bu sorundan kurtulmak istiyoruz. Mahallemiz 120 haneden oluşmaktadır. Mahalle halkımız yavaş yavaş şehre göç etmektedir. Telefon çekmiyor, internetimiz çekmiyor. Çocuklarımız ders çalışmakta sıkıntı çekiyor. Bundan dolayı da mutlaka şehre giden var. 350 kişi mağduruz. Hiçbir şeyden haberimiz olmuyor. Kesinlikle internet yok. Üst tarafımızdaki mahallede verici var. Sadece mahallenin üst tarafına çıktığımızda görürse çekim yapıyor. Sadece televizyondan duyduğumuz kadar bilgimiz oluyor” ifadelerini kullandı.
Telefon şebekelerinin çekmemesinden dolayı sıkıntı çektiklerini dile getiren mahalle sakinlerinden Fatih Çalgın, “Yetkililerden bu sorunun çözümü noktasında yardım bekliyoruz. Gerçekten büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hastamız oluyor. Telefon ihtiyacımız olduğunda şebekeden dolayı telefonu kullanamıyoruz” dedi.
Bir diğer mahalle sakini Hüseyin Gerçek, “Sorun hiç bitmedi. Sürekli o hattan o hata geziyoruz. Hiçbiri çekmiyor. Telefonum çeksin diye 1 kilometre uzaklığa gidiyorum. Kaymakam ve valimizden bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum” diye konuştu.

Tek iletişim kaynağı cami megafonu
Telefonun çekmediği mahallede kendilerine ulaşılamayan vatandaşlara camiden yapılan anonslarla ulaşılmaya çalışılıyor. Acil durumda haberleşemeyen mahallelinin tek iletişim kaynağı cami megafonu oldu. Cami megafonundan anons edilen vatandaşlar muhtarlık binasında toplanarak günlük işlerini yapıyor. Cami minaresinde şebeke arayan bir vatandaş ise duruma sinirlenince telefonunu minareden atarak kırdı.

MANİSA

20 Ocak 2020 Pazartesi

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