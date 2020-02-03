Çöyaklı depremzedelere Manisa’dan glütensiz destek Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği üyeleri Elazığ’daki depremden etkilenen 400 çölyak hastası için glütensiz ürünler hazırlamaya başladı

Yaklaşık 2 haftadır depremlerle sarsılan Manisa’daki Çölyak ve Organik Beslenme Derneği üyeleri Elazığ’daki depremden etkilenen 400 çölyak hastası için glütensiz ürünler hazırlamaya başladı. Normal şartlarda bile glütensiz ürün bulmakta zorlanan çölyak hastaları için hazırlanan ürünler 2 gün içinde Elazığ’a ulaştırılmış olacak.

Çölyak hastaları için yaptıkları çalışmalarla adını tüm Türkiye’ye duyuran Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği üyeleri Elazığ’daki depremin ardından depremde etkilenen ve glütensiz ürün bulmakta zorluk yaşayan 400 Elazığlı için harekete geçti. Dernek üyeleri ve gönüllülerin katkılarıyla glutensiz tatlı ve tuzlu kurabiyeler ve ekmekler üretmeye başlanırken, ürünlerin 2 gün içinde Elazığ’daki depremzede çölyak hastalarına ulaştırılacağı öğrenildi.

Depremi yakından hisseden bir il olarak Elazığ’ın acısını paylaştıklarını kaydeden Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, “Manisa Çölyak Organik Beslenme Derneği olarak Elazığ’daki depremzedelerin özellikle çölyaklı olan dostlarımızın glütensiz beslenmesine destek olmaya çalışıyoruz. Deprem, Türkiye’de şuanda büyük bir gündem arz etmekte. Maalesef biz çölyklıların afet zamanında glütensiz ürüne ulaşma şansı çok az. Normal şartlarda bile çok zor ulaşıyoruz. Afet zamanında hiç bulma şansımız yok. Bunula ilgili Elazığ’daki 400 ailenin glütensiz ürüne ihtiyacı olduğunu duyduk. Elazığ’daki dernek başkanıyla görüştük. Biz de dernek olarak ne yapalım düşüncesi içinde bir istişare yaptık ve bu istişarenin sonunda gönüllülerimiz bir araya toplanarak uygulama mutfağımızda glütensiz ürünler yapıyoruz. Oradaki çölyaklı çocuklara, ailelere buradan glütensiz ürün göndereceğiz. Ekmek yapıp göndereceğiz. Diğer topladığımız yardımlar var onları da göndereceğiz. En azından oradaki küçük bir yarayı kapatmaya çalışacağız. Allah kötülerini göstermesin bu şekilde bir dayanışma içinde olduğumuzu göstermek istiyoruz. Tüm Türkiye’deki çölyak dernekleriyle beraber Elazığ’daki çölyaklıların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Dernek olarak da glütensiz ürünleri kendi mutfağımızda yapıp göndermeyi amaç olarak seçtik. Tatlıtuzlu kurabiyeler yapıyoruz. Ekmek ve simitler yapacağız. Unlu mamuller üzerine bir problemimiz var zaten. Onları hazırlayıp iki gün içerisinde göndereceğiz. Bununla ilgili gönüllü ve bağışçılarımızdan kargo ücretini karşılayanlar var, ürün alanlar var, gönüllü olarak buraya gelerek vaktini ayıranlar var. Çölyak ailesi büyük bir aile olduğunu göstermiş olduğu Türkiye’de. Elazığ’daki bir çölyaklının aç kalması bize burada büyük bir rahatsızlık verdi. Bununla ilgili destek olmaya çalışıyoruz. Bu afet hepimizin başına gelebilir. Manisa bu konuda en çok gündemde olan bir yer. Devamlı sallanıyoruz. Onun için birbirimize destek olma zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Bununla ilgili çalışma yapıyoruz.” dedi.



Kızılay’a glütensiz ürün çağrısı

Deprem sonrasında yaşanan glütensiz ürün sıkıntısına da değinen Şivecan şunları söyledi: “Türkiye’de afet anında en çok rol alan kurumlarımızdan başında Kızılay ve AFAD geliyor. Kızılay da maalesef bu konuyla ilgili glütensiz ürünlerle ilgili bir hazırlık olmadığını gördük ve bu hazırlığın olmaması sebebiyle çölyaklıların depremde ve afet anında mağdur olduklarını bu vesileyle öğrenmiş olduk. Biz de Türkiye’deki çölyak dernekleri olarak ve Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği olarak bunu kendimize bir misyon haline getirdik birbirimize destek anlamında. Türkiye’deki çölyak derneklerinin hepsi Elazığ’daki çölyaklılar için çaba sarf etmektedir. Kızılay’ın bu açığını kapatmaya çalışıyoruz. Kızılay’ın bundan sonraki afetlerde en azından glütensiz ürünleri bulundurarak çölyaklıların yanında olduğunu görmek istiyoruz.”

3 yıldır çölyak hastası olan Kimya Mühendisi Nilgün Aksoy da, “Kimya mühendisiyim, çölyaklıyım. Burada bulunma sebebim de depremde zarar gören arkadaşlarımıza destek olmak için buradayız. Şuanda onlara maddi ve manevi destek oluyoruz. Burada hazırlıyoruz oraya göndereceğiz. İnşallah orada gıdasız kalmayacaklar. Çölyaklıların beslenmesi çok özel ve çok zor. Biz burada normal şartlarda bile bunu yaparken zorlanıyoruz. Deprem anında ve deprem sonrasında çok daha zor durumlar. Biz de elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz.” dedi.

Derneğin çölyak hastası olmayan gönüllerinden biri olan Sibel Köremeroğulları ise şunları söyledi:

"Çölyaklı değilim, çocuğum da, eşim de değil ama çölyaklılara yardımcı olmak adına burada bulunuyorum. Bir faydam dokunuyorsa ne mutlu bize. Elazığ’daki çocuklara buradan glütensiz ürünler yapıp gönderiyoruz. Arkadaşlar öncü oldular sağ olsunlar biz de güzel bir işe vesile olduk. İnşallah güzel yerlere gidecek ve çocuklarımız tadına bakacak. Onlara şimdiden afiyet olsun.”

MANİSA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:47

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