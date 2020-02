Öğrencilerin model uçak projesine bakanlıktan destek

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin “Hayalin Uçmak Olsun (ALAFEST)" adlı projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 18 bin lira destek aldı. Öğrenciler aldıkları desteklerle hazırlayacakları model uçaklarla yarışmalara katılacak.

Alaşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 20191 Çağrı dönemi için hazırlanan oldukları “Hayalin Uçmak Olsun (ALAFEST)" adlı proje desteklenmeye hak kazandı. 18 bin lira destek alan proje ile öğrenciler "Model Uçak, Roket ve Radyo Kontrollü Model Uçak" başlıkları altında hazırlayacakları model uçaklarla yarışmalara katılacak. Projeyle ilgili olarak Alaşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Alaşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Necat Acar, "Projemizin amacı sporun sadece futboldan veya bildik spor dallarından ibaret olmadığını ülkemizin geleceğinde de söz sahibi olmaya başladığımız hava savunma sanayindeki 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' düsturuna bir katkı sağlayabilir miyiz düşüncesiyle öğrencilerimizi hava modelciliği branşına karşı yüreklendirmektir. Öğrencilerimiz ve öğretmenimiz Hasan Ersin tarafından hazırlanan Model Uçak projemiz bakanlık tarafından kabul edilerek, Alaşehir’e yaptığımız ve yapacağımız ürünlerle Alaşehirimize 18 bin civarında para desteği geldi. Bu para Alaşehir ekonomisine katkı sağlayacaktır" dedi.

Daha önce katıldıkları yarışmalarla ilçeye birinciliği getirdiklerini belirten Felsefe Öğretmeni ve Model Uçak çalışmalarını yürüten Hasan Ersin, "20182019 Eğitim Öğretim Yılında Okul Sporları alanında Eskişehir’de yapılan Model Uçak Türkiye Şampiyonası’ndan Genç Kız ve Erkeklerde Türkiye şampiyonu olmuştuk. Bu yıl da hazırlamış olduğumuz model uçaklarla 3031 Mayıs 2020 tarihinde Samsun'da, model roketlerle 1314 Haziran 2020 tarihinde Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında birinci olmak için çalışmalarımıza başladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek programı kapsamında, 'Hayalin Uçmak Olsun' projesi kapsamında hazırlamış olduğumuz projemiz bakanlık tarafından kabul edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli bu projeden 18 bin TL destek kazandık. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürerek Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Alaşehirli öğrencilerin başarısının kendilerini mutlu ettiğini belirten Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Okullarımızın bu tür etkinliklerinde almış oldukları başarılar bizleri mutlu ediyor. Eğitimde kalite ne kadar artarsa ülkemizin geleceği o ölçüde başarılı olur. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Belediye olarak, bu tür etkinliklere her zaman destek vereceğiz" ifadelerini kullandı. dedi.

Eğitime yapılan yatırımın boşa gitmeyeceğini vurgulayan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Eğitime yapılan yatırımın hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini burada görüyoruz. Taklit parçaları birleştirerek başlayan projemiz, yeni bir ürün çıkarma aşamasına geldi. Bizim için en önemli olan kısmı da burası. Öğretmen ve öğrencilerimizin bu işi başarması, Alaşehirliler olarak hedefimizin daha da yükseklerde olması demektir. Sivil toplum örgütleri ve belediyemizin bu çalışmalara destek vermesi gerekiyor. Kaymakamlık olarak biz de her türlü desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz. Israrla üzerinde durduğu yerli ve milli olan çalışmalarımız için yatırımların bu yönde olması gerekir. Alaşehir için bir şey yapacaksak, Alaşehir’in adını yükseklere taşıyacaksak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Özellikle yeni düşüncelere, yatırımlara, çocuklarımızı gelecek yüzyıla hazırlayacak projelere destek vermek gerekir. Bu proje Alaşehirlerin hepsinin projesi, o zaman hep birlikte sahip çıkarak, her türlü desteği vereceğiz" dedi.

