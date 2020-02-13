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Kadınların 7 tonluk ‘şifa’ mesaisi başladı 480. Mesir Macunu Festivali hazırlıkları ...

İHA

UNESCO'nun 'Somut Olmayan Kültürel Miras' listesinde yer alan ve bu yıl 1419 Nisan'da 480'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde saçılacak 7 ton mesir macunu, 15 kadın tarafından 5 asırlık geleneklere uygun olarak elle hazırlanmaya başlandı.

Kadınların 7 tonluk ‘şifa’ mesaisi başladı 480. Mesir Macunu Festivali hazırlıkları sürüyor Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık: “Kış aylarında mesir macunu tüketen insanların grip, nezle, boğaz ağrısı gibi şikayetleri olmadığı yönünde güzel geri dönüşler alıyoruz" “Bu macundan yiyen genç kızlarımızın bir yıl içerisinde evlenebileceği ve çocuk sahibi olabileceği gibi Anadolu’muzun çok güzel gelenek ve görenekleri var”

UNESCO’nun ‘Somut Olmayan Kültürel Miras’ listesinde yer alan ve bu yıl 1419 Nisan’da 480’incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nde saçılacak 7 ton mesir macunu, 15 kadın tarafından 5 asırlık geleneklere uygun olarak elle hazırlanmaya başlandı.
Yavuz Sultan Selim’in eşi, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımıyla hazırlanan mesir macunu, bu yıl 480’inci kez halka saçılmak üzere karılmaya başlandı. Hiçbir teknoloji kullanmadan ve erkek eli değmeden 15 kadın tarafından Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesinde hazırlanan mesir macunları, tek tek işlendikten sonra kağıtlara sarılıyor. 5 asırlık geleneklere uygun olarak, 41 çeşit baharatın kullanılarak hazırlanmaya başlanan 7 ton mesir macunu, istiflendiği çuvallarda, Sultan Camisi kubbe ve şerefelerinden halka saçılacağı günü bekliyor.
14 Nisan’da başlayacak olan festivalin 19 Nisan’daki 7 ton mesir macunu saçım finali ile sonlanacağını belirten Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, şifalı mesir macunlarının sağlığın yanı sıra kardeşlik, sevgi ve barışa da katkı sağladığını söyledi. Tanık, şöyle devam etti: “Bu yıl 21 Mart’ta temsili karma törenimizi gerçekleştirdikten sonra 14 Nisan 19 Nisan tarihleri arasında mesir festivali haftamızı gerçekleştireceğiz. 19 Nisan Pazar günü de geçen yıl 6 ton saçım mesiri hazırlanmıştı, bu yıl 1 ton daha fazla olarak 7 ton mesiri vatandaşlarımız ile buluşturacağız. Sultan Cami kubbe minarelerinden sadece mesir macununu saçmıyoruz. Sağlık, kardeşlik, sevgiyi ve barışı saçıyoruz. Bu arada festivalinin heyecanını yaşamak gerçekten çok farklı. Bu vesile ile komitem adına, derneğim adına, özellikle saçım finalinde vatandaşlarımızı Manisa’ya davet ediyorum”

Faydaları saymakla bitmiyor
Dernek olarak geleneğe en yakın mesir macunu ürettiklerini kaydeden Tanık, “Mesir macununu şekerleme gibi görmememiz lazım. Mesir macununun içerisinde4 bulunan 41 çeşit baharat sabitlenmiş durumda. Dernek olarak geleneğe en yakın mesir macununu üretiyoruz. Ticari kaygı düşünmeden en iyi mesir macununu, insanların sağlığına iyi gelebilecek mesiri üretiyoruz. Zaten bu inanış mesir macunu şenliklerini bu noktaya getirmiş durumda. Biz aynı şekilde ellerimizle, geleneğe sadık kalarak, hiçbir teknoloji kullanmadan 41 çeşit baharatı ve yüzde 100 yerli şeker ile birleştiriyoruz. 41 çeşit baharatın hepsi kendine göre insan sağlığına iyi gelen özellikleri var. Anadolu’muzda çok güzel geleneklerimiz var. Manisa Mesir Macunu da bu gelenekler arasında önemli bir yer almaktadır. İşte bu macundan yiyenlerin bir yıl boyunca hayvanların sokmayacağını, bu macundan yiyen genç kızlarımızın bir yıl içerisinde evlenebileceğini ve çocuk sahibi olabileceği düşünceleri gibi altında yatan Anadolu’muzun çok güzel gelenekleri ve görenekleri var. Bir doktor gibi şuna iyi gelir, buna iyi gelir demek yanlış ama aldığımız izlenimler bilhassa kış aylarında mesir macunu tüketen insanların grip, nezle, boğaz ağrısı ile ilgili şikayetleri olmadığı bize çok güzel duygularla geri dönüşleri oluyor. Mesir macununa ciddi bir talep var. Bu her yıl fazlalaşıyor. Tabi her yıl kutlanan mesir festivali ve yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarla ilgisi var. Talep çok fazla. Yurt dışından da ciddi talepler gelmekte. Şuan da üretim şekliyle birlikte biz bunlara elimizden geldiğince cevap vermek istiyoruz” diye konuştu.

Geleneğin tarihçesi
Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in eşi, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan Manisa'da hastalanınca, dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi, sultan için baharat karışımıyla macun hazırladı. Bir süre sonra iyileşen Ayşe Hafsa Sultan, macunun her yıl aynı dönemde karılarak halka saçılmasını buyurdu. Bunun üzerine her yıl nevruzda hazırlanan mesir macunu, Manisa’daki Sultan Camisi’nin kubbe ve şerefeleri ile çevresindeki 35 noktadan halka saçılıyor.
480 yıldır içeriği bozulmadan hazırlanan mesir macununun içinde şunlar bulunuyor: "Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darı fülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, akbiber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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