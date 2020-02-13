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Manisa’nın savunma sanayi ihracatı yüzde 228 arttı TİM verilerine göre Manisa’da ocak ayında 272 ...

İHA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve EGE İhracatçı Birlikleri verilerine göre Manisa'da ocak ayında 272 milyon 446 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Manisa, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Gaziantep ve Sakarya'nın ardından en fazla ihracat yapan 8. il olurken Manisa'daki savunma sanayisinin yüzde 228 arttığı bildirildi.

Manisa’nın savunma sanayi ihracatı yüzde 228 arttı TİM verilerine göre Manisa’da ocak ayında 272 milyon 446 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi Manisa Türkiye’de en fazla ihracat yapan 8’inci il oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve EGE İhracatçı Birlikleri verilerine göre Manisa’da ocak ayında 272 milyon 446 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Manisa, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Gaziantep ve Sakarya’nın ardından en fazla ihracat yapan 8. il olurken Manisa’daki savunma sanayisinin yüzde 228 arttığı bildirildi.
Manisa savunma sanayinde yaptığı yatırımların meyvelerini almaya başladı. 2019 yılının ocak ayında 105 bin dolarlık savunma ve havacılık sanayi ürünleri ihracat eden Manisa’da 2020 yılının ocak ayında ise yüzde 228 gibi bir artışla 344 bin dolara yükseldi. Süs bitkilerinde ise yüzde 347’lik bir artış yaşandı. Makine ve aksamlarında da yüzde 132’lik artış yaşayan Manisa, halıda yüzde 61, su ürünlerinde ise yüzde 60 düşüş yaşadı.
Manisa’nın ocak ayı ihracatında elektrik elektronik sektörü ise ilk sırada yer aldı. 105 milyon 717 bin dolarlık elektrik elektronik ihracatı gerçekleştiren Manisa’da, elektrik elektronik sektörünün ardından iklimlendirme sanayisi 45 milyon 721 bin dolarla ikinci sırada, otomotiv endüstrisi 41 milyon 392 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Kuru meyve ve mamullerinden 20 milyon 852 bin dolarlık, makine ve aksamlarından 13 milyon 18 bin dolarlık ihracat, kimyevi maddelerden 9 milyon 615 bin dolarlık, meyve ve sebze mamullerinden 7 milyon 881 bin dolar, zeytin ve zeytinyağında 2 milyon 15 bin dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamullerden ise 2 milyon 452 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.
Manisa’da 2019 yılında ocak ayında 299 milyon 952 bin dolar, şubatta 358 milyon 967 bin dolar, martta 376 milyon 708 bin dolar, nisanda 374 milyon 947 bin dolar, mayıs ayında 412 milyon 699 bin dolar, haziranda 268 milyon 782 bin dolar, temmuzda 357 milyon 106 bin dolar, ağustos ayında 311 milyon 996 bin dolar, eylülde 401 milyon 442 bin dolar, ekimde 459 milyon 492 bin dolar, kasımda 415 milyon 727 bin dolar, aralıkta 412 milyon 610 bin dolar olmak üzere toplam 4 milyar 450 milyon 434 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Manisa, ihracatta sağladığı döviz bakımından İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Gaziantep, Sakarya’dan sonra 8. sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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