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Annesinin adına minikler için Kur'an Kursu yaptırdı

İHA

Annesinin adına minikler için Kur'an Kursu yaptırdı

Manisa Özel Deva Tıp Merkezi ve Grandmedical Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Hür Işık ve Manşet gazetelerinin imtiyaz sahibi Dr. Üzeyir Dindar, annesi Hacı Ayşe Dindar adına, 46 yaş grubundaki çocuklara yönelik Kur'an Kursu yaptırarak Şehzadeler Müftülüğüne teslim etti. Kur'an Kursunun açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirildi.
Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Caddesindeki faaliyete başlayan Hacı Ayşe Dindar 46 yaş Kur'an Kursu açılışına Manisa İl Müftü Vekili Ramazan Arba, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, Şehzadeler Müftüsü Mehmet Cesur, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, Deva Tıp Merkezi Müdürü Muammer Babuşçu, Hatuniye İmam Hatibi Hayrettin Çoban katıldı. Açılan Kur'an kursunda sabah ve öğlen eğitim verilirken, kursta 34 çocuğun eğitim aldığı öğrenildi.
Manisa İl Müftü Vekili Ramazan Arba, Dr. Üzeyir Dindar'a kursun açılmasına vesile olduğu için teşekkür ederken, böyle bir kursun merkezde ilk kez açıldığını ifade eden Şehzadeler Müftüsü Mehmet Cesur da, ilçe genelinde toplam 6 kursun olduğunu ve 10 sınıfın bulunduğunu söyleyerek, bu kurslarda 160'a yakın öğrencinin eğitim aldığını belirtti.
Açılış töreninde Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, katkılarından dolayı Dr. Üzeyir Dindar'a plaket takdim etti. Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban'ın yaptırdığı duanın ardından Kur'an Kursunun açılışı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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