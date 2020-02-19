100'üncü güne coşkulu kutlama

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Mektebim Koleji Manisa Kampüsü eğitim öğretime başladığı 100'üncü günü minik öğrencileriyle birlikte coşku içinde kutladı.

Manisa'da 20192020 eğitim öğretim yılında kapılarını açan Mektebim Koleji Manisa Kampüsü geride bıraktığı 100 günü coşkuyla kutladı. Kampüs Müdürü Mehmet kanca, kademe müdürleri ve sınıf öğretmenlerinin de katıldığı etkinlikte minik öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansıdı.

İlk günden bu yana aynı heyecan ve enerjiyle okullarında 100'üncü günü geride bıraktıklarını kaydeden Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, "Okulumuz ana sınıflarındaki 4 ve 5 yaş grubu öğrencilerimizle her günümüze bir etkinlik sığdırıyoruz. Bugünkü etkinlikte okulumuzun eğitim öğretime başladığı 100. günümüzü de coşkuyla kutladık. Daha nice 100'üncü günlere" dedi.

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