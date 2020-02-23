Manisa'da 6. Deve Güreşleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen pehlivan develer, bu yıl Manisa’nın Salihli ilçesinde 6'ncısı gerçekleştirilen Deve Güreşleri Festivali'nde kıyasıya mücadele etti. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği güreşlerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Salihli Belediyesi tarafından devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere taşımak amacıyla bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen geleneksel Deve Güreşleri Festivali, Barış Mahallesi mevkiindeki Salihli Arenası’nda yapıldı. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 120 devenin katıldığı güreşleri yaklaşık 10 bin kişi izledi. Güreşseverlerin ücretsiz izleme fırsatı bulduğu güreşler sonunda birinci olan deve sahiplerine kupa verildi.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Bölgemizdeki Yörük kültürünün önemli unsurlarından olan deve güreşi festivalinin bu yıl altıncısını gerçekleştiriyoruz. Salihli Belediyesinin organize ettiği ve Belediye Başkanımız Zeki Kayda himayelerinde yapılan güreşlere 120 deve katıldı. Bölge, yöre halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Ege’nin en güçlü pehlivan develerinin katıldığı kıran kırana geçen güreşler gün boyu devam ederken, deve güreşlerini izlemeye gelenler de piknik yaparak güzel havanın keyfini çıkarttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.