Soma'da maden işletmesinde patlama: 4 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, özel bir maden işletmesindeki basınçlı hava hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucu zeminde bulunan ve basınçlı havanın teması ile birlikte ortama saçılan taş, toprak ve kömür parçalarına maruz kalan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar tedavileri yapılmak üzere Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından 2 işçinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği, 2 işçi işçinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

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